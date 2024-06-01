Отправка польских солдат на войну в Украину: в Польше выразили категорическое мнение

Был проведен соответствующий опрос

На фоне информации СМИ о том, что страны Балтии и Польша якобы готовы отправить своих военных в Украину, поляков спросили, как они относятся к такой перспективе. Результаты очень красноречивы.

Опрос был проведен SW Research для rp.pl. На вопрос следует ли, по их мнению, Польше отправлять солдат в Украину, положительно ответили только 9% опрошенных. Что военных отправлять в Украину не надо, считает 71% поляков. Еще 20% респондентов заявили, что не имеют мнения по этому поводу.

По словам старшего менеджера проектов SW Research Малгожаты Бодзон, больше всего противников отправки польских войск в Украину среди респондентов в возрасте до 24 лет (73%). Такого же мнения придерживаются три четверти респондентов со средним образованием, такой же процент негативных ответов на этот вопрос среди поляков с доходом от 5 001 (чуть больше 1250 долларов) до 7 000 злотых (почти 1800 долларов).

"Более 7 из 10 человек (73%), проживающих в сельской местности, не поддерживают идею отправки польских солдат в Украину", — добавила она.

Как сообщал "Телеграф", глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша рассмотрела запрос Киева об обучении военных. Вместо отправки своих инструкторов в Украину, страна планирует подготовить отдельное подразделение из украинцев, проживающих на территории Польши и отвечающих всем мобилизационным требованиям.