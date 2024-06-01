Відправка польських солдатів на війну в Україну: у Польщі висловили категоричну думку

Було проведено відповідне опитування

На тлі інформації ЗМІ про те, що країни Балтії та Польща нібито готові відправити своїх військових до України, поляків запитали, як вони ставляться до такої перспективи. Результати дуже промовисті.

Опитування було проведено SW Research для rp.pl. На запитання, чи слід, на їхню думку, Польщі відправляти солдатів в Україну, позитивно відповіли лише 9% опитаних. Що військових відправляти в Україну не треба, вважає 71% поляків. Ще 20% респондентів заявили, що не мають думки стосовно цього питання.

За словами старшого менеджера проєктів SW Research Малгожати Бодзон, найбільше противників відправлення польських військ в Україну серед респондентів віком до 24 років (73%). Такої ж думки дотримуються три чверті респондентів із середньою освітою, такий самий відсоток негативних відповідей на це питання серед поляків з доходом від 5001 (трохи більше 1250 доларів) до 7000 злотих (майже 1800 доларів).

"Понад 7 з 10 осіб (73%), які проживають у сільській місцевості, не підтримують ідею відправлення польських солдатів в Україну", — додала вона.

Як повідомляв "Телеграф", голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розглянула запит Києва щодо навчання військових. Замість відправлення своїх інструкторів до України, країна планує підготувати окремий підрозділ з українців, які проживають на території Польщі та відповідають усім мобілізаційним вимогам.