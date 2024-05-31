Турция категорически против отправки войск НАТО в Украину: в МИД объяснили почему

В Турции объяснили свою позицию

Пока страны НАТО обсуждают возможность отправки иностранных войск в Украину, Турция высказалась категорический против. Вместе с тем власти страны добавили, что по-прежнему поддерживают территориальную целостность нашей страны.

Позицию Турции озвучил глава МИД страны Хакан Фидан после неформальной встречи министров иностранных дел Альянса в Праге, передает Le Monde.

"Мы поддерживаем продолжение помощи Украине и способность Украины обеспечивать сдерживание, но мы не хотим, чтобы НАТО участвовало в этой войне", — заявил глава турецкой дипломатии.

Для властей Турции поддержка Украины в войне и отправка войск НАТО абсолютно разные вещи, добавил Фидан. Более того, последнее "рискует привести к региональному расширению [войны] и более крупным кризисам".

Напомним, что в начале полномасштабной войны в Турции состоялись переговоры Украины и РФ о прекращении боев. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с 2022 года старается балансировать между РФ и Украиной. Он неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, выступал посредником в заключении соглашения о зерновом коридоре и регулярно предлагает организовать для РФ и Украины переговоры о мире.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в НАТО заговорили о защите неба над Украиной. Некоторые страны-члены Альянса всерьез обсуждают вопрос взятия под защиту неба над западными территориями нашего государства.