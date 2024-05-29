Польша сделала громкое заявление насчет ударов по России западным оружием

Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, а это должно прекратиться

Вслед за Францией Польша заявила, что также не ограничивает применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории РФ. Ведь Украина должна иметь возможность оградить свою территорию от российских атак.

Об этом в эфире Radio Zet заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Он также подчеркнул, что Польша просит союзников убрать эти ограничения.

"Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая — Украина должна иметь возможность воевать с получаемым ею оборудованием, Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было", — отметил Томчик.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения с Украины избивать западное оружие на территории России. По его словам, Украине очень тяжело защитить себя без возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что вопиющие российские террористические акты против гражданской инфраструктуры Украины, в том числе атака на гипермаркет "Эпицентр" в Харькове 25 мая, подталкивают США к тому, чтобы позволить Украине избивать по России американским вооружением. Рано или поздно Вашингтон так или иначе, но предоставит такое разрешение, говорит бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг.