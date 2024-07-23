Словакия продолжает вооружать Украину вопреки желанию властей: производство боеприпасов увеличится

Действующая власть страны отказывается напрямую помогать Украине

Словакия несмотря на отказ помогать Украине оружием и боеприпасами все равно продолжает ее вооружать. Об этом говорит то, что страна планирует нарастить производство боеприпасов с 125 тысяч до 200 тысяч в следующем году.

Планами по увеличению военного производства поделился министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Его слова передает Bloomberg.

"В нашей политической декларации говорится, что мы не будем оказывать Украине бесплатную военную помощь, поскольку, делая это, мы поддержим конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, если оно поддерживает валовой внутренний продукт, поскольку, делая это, я нанесу ущерб интересам Словакии", — сказал министр.

Он добавил, что оборонная промышленность должна внести 2% в экономический рост страны в этом году и этот шанс он не может упустить.

Издание отмечает, что предшественник Калиняка Ярослав Надь не стал скрывать, что большая часть выпущенных Словакией снарядов в конечном итоге окажется в Украине.

"В 2023 году практически все производственные мощности на ближайшие три года были проданы Украине, либо напрямую, либо через другие страны", — сказал он.

Стоит отметить, что такую же политику проводит и Сербия, которую считают ближайшей союзницей России в Европе. Хотя страна заявила, что не помогает ни Украине, ни России, однако лишь за последние два года она продала западным странам оружия на 800 миллионов евро и не стала исключать, что по итогу оно попадет в руки ВСУ.