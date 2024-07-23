Словаччина продовжує озброювати Україну всупереч бажанню влади: виробництво боєприпасів збільшиться

Чинна влада країни відмовляється безпосередньо допомагати Україні

Словаччина попри відмову допомагати Україні зброєю та боєприпасами, все одно продовжує її озброювати. Про це свідчить те, що країна планує наростити виробництво боєприпасів зі 125 тисяч до 200 тисяч наступного року.

Планами збільшення військового виробництва поділився міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. Його слова передає Bloomberg.

"У нашій політичній декларації йдеться, що ми не надаватимемо Україні безкоштовної військової допомоги, оскільки, роблячи це, ми підтримаємо конфлікт. Але ми не обмежуватимемо оборонне виробництво, якщо воно підтримує валовий внутрішній продукт, оскільки, роблячи це, я завдаю шкоди інтересам Словаччини", — сказав міністр.

Він додав, що оборонна промисловість має внести 2% до економічного зростання країни цього року і цей шанс він не може прогаяти.

Видання зазначає, що попередник Калиняка Ярослав Надь не став приховувати, що більшість випущених Словаччиною снарядів зрештою опиниться в Україні.

"У 2023 році практично всі виробничі потужності на найближчі три роки були продані Україні, або безпосередньо, або через інші країни", — сказав він.

Варто зазначити, що таку саму політику проводить і Сербія, яку вважають найближчою союзницею Росії у Європі. Хоча країна заявила, що не допомагає ні Україні, ні Росії, проте лише за останні два роки вона продала західним країнам зброї на 800 мільйонів євро і не виключала, що за підсумком вона потрапить до рук ЗСУ.