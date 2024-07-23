Свободный мир должен проснуться: Залужный выступил с первой публичной речью

Западу пора задуматься о том, как защитить своих граждан

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые выступил на публичном мероприятии после занятия новой должности. В своей речи он много говорил о войне в Украине и предупредил, что угроза есть и для Европы.

Его выступление состоялось 21 июля в The Royal United Services Institute (RUSI). Слова Залужного цитирует Украинская правда.

"Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", — сказал он.

По его словам, любых войн надо избегать, однако все же стоит быть к ним готовыми. При этом Залужный отметил, что главным в вопросах подготовки к войне является готовность общества для чего нужна честная коммуникация правительства и людей.

"Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они нуждаются в усилиях не только армии, но и общества в целом", — добавил он и отметил, что именно политики несут ответственность за мобилизацию общества.

Залужный добавил, что демократиям всегда сложнее воевать с диктатурами, а россияне за последние десять лет использовали целый арсенал фейков, манипуляций и пропаганды, с которой на Западе до сих пор не научились бороться.

Что касается войны XXI века, то посол отметил, что подходы, которые можно увидеть на поле боя российско-украинской войны, будут определять то, как будут выглядеть другие войны.

"Уже сегодня мы изобрели способ как воевать и побеждать против сильнейших армий в XXI веке. Очевидно, именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации", — сказал Залужный, но отметил, что нынешняя война является "войной переходного периода"

Хотя он не стал предполагать, как будет выглядеть война будущего, однако подчеркнул, что тираны будут нуждаться в войнах, чтобы решить внутренние проблемы и удержать власть. Остальным же странам он порекомендовал готовиться к тому, что им в новом будущем придется отражать нападения.

Напомним, что Валерия Залужного уволили с должности Главкома ВСУ 8 февраля 2024 года и назначили на эту должность Александра Сырского.