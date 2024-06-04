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Времени уже мало: в Вооруженных силах Норвегии сказали, когда можно ожидать нападения РФ на НАТО

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Уже через два года НАТО может воевать против России Новость обновлена 04 июня 2024, 03:00
Уже через два года НАТО может воевать против России. Фото Открытые источники

Прогнозы по войне против России через 10 лет уже неактуальны – война может начаться значительно раньше

Война между НАТО и Россией может произойти гораздо быстрее, чем сейчас. Столкновение между Альянсом и российскими террористами возможно уже через два-три года, когда Россия возобновит свою способность вести боевые действия.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен в интервью Bloomberg. Он отметил, что прошлые прогнозы касательно сроков нападения РФ на НАТО уже не имеют смысла.

"В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России", – объяснил он.

По словам генерала, в последующие годы Альянс должен пополнять собственные запасы, в то же время помогая Украине в войне против россиян. По словам Кристоферсена, в этом году не замечены существенные изменения на границе РФ и Норвегии, а российские сухопутные войска на Кольском полуострове разбиты и "разрушены" из-за войны в Украине.

"Я вижу окно, в котором мы можем выполнить требования, согласованные НАТО: новая структура командования, новые структуры сил, новые региональные планы. Мы можем выполнить эти планы и эти решения в ближайшие годы, но нам нужно ускориться. Мы должны сделать это через два-три года, чтобы быть уверенными, что мы готовы ко всему, что может произойти", – резюмировал генерал.

В последнее время все чаще европейских лидеров звучат заявления о том, что Путин, выиграв войну в Украине, не остановится. Россия расширит географию своей агрессии на европейский континент и дальше. Поэтому тревогу бьют не только страны Балтии. О возможной угрозе со стороны Москвы заявляли в Берлине, Стокгольме и Лондоне. Они считают, что конфликт с россиянами возможен в течение 2-8 лет.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов. У Путина сейчас производят оружие и боеприпасы сверх имеющихся потребностей для ведения захватнической войны против Украины.

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