В Польше сорвали планы российских хакеров: последствия могли быть печальными

Польша подвергается огромному количеству кибератак

В Польше разоблачили деятельность группы российских и белорусских хакеров. Они предпринимали попытки проникнуть в государственные структуры, похитить данные и заниматься вымогательством.

Об этом рассказал министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский на пресс-конференции. Его слова приводит Укринформ.

"Нам удалось разоблачить группу, которая имела конкретные цели в Польше и действовала с конкретного места", — сказал Гавковский.

По его словам, хакеры связаны с российскими спецслужбами имеют цель сбора информации и фактически ведения войны в киберпространстве. Он отметил, что польские спецслужбы смогли предупредить компании, которым грозила кибератака, чем смогли предотвратить утечку информации.

Также министр объяснил, что задачей российских хакеров было парализовать Польшу в военном, политическом и экономическом планах.

Чиновник отметил, что в 2023 году было зафиксировано 370 тысяч кибератак на Польшу, однако в 2024 году их количество значительно возросло. Лишь за первое полугодие их насчитали более 400 тысяч. Кроме того, это привело к аресту десяти человек, которые планировали диверсии в киберпространстве против польских структур.

Как сообщалось ранее, в июле 2024 года десятки российских компаний подверглись масштабной кибератаке со стороны двух хакерских группировок из Китая.