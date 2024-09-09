У Польщі зірвали плани російських хакерів: наслідки могли бути сумними

Польща піддається величезній кількості кібератак

У Польщі викрили діяльність групи російських та білоруських хакерів. Вони робили спроби проникнути в державні структури, викрасти дані та займатися здирством.

Про це розповів міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський під час пресконференції. Його слова наводить Укрінформ.

"Нам вдалося викрити групу, яка мала конкретну мету в Польщі і діяла з конкретного місця", — сказав Гавковський.

За його словами, хакери пов’язані з російськими спецслужбами мають на меті збирання інформації та фактично ведення війни у кіберпросторі. Він зазначив, що польські спецслужби змогли попередити компанії, яким загрожувала кібератака, чим змогли запобігти витоку інформації.

Також міністр пояснив, що завданням російських хакерів було паралізувати Польщу у військовому, політичному та економічному планах.

Чиновник зазначив, що у 2023 році було зафіксовано 370 тисяч кібератак на Польщу, проте у 2024 році їх кількість значно зросла. Лише за перше півріччя їх нарахували понад 400 тисяч. Крім того, це призвело до арешту десяти осіб, які планували диверсії у кіберпросторі проти польських структур.

Як повідомлялося раніше, у липні 2024 року десятки російських компаній зазнали масштабної кібератаки з боку двох хакерських угруповань з Китаю.