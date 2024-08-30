Привет из Вьетнама: хакеры взломали страницу полиции Тернопольской области (фото)

Правоохранители стали авторами игровых видео

Стрим из компьютерной игры Fortnite и приветик из Вьетнама. На официальной странице полиции Тернопольской области в Facebook появился нехарактерный, как для правоохранительных органов, контент.

Очевидно, хакеры сломали страницу и перебрали контроль. "Киберполиция плачет", — пишут пользователи сети, комментируя новые сообщения. Заметим, что на странице правоохранителей было более 20 тыс. подписчиков и более 10 тыс. тех, кому страница нравилась, что по современным меркам делало ее довольно популярной в сети. Потеря страницы — ощутима, ведь в нынешних реалиях органично набрать такое количество подписчиков весьма сложно.

Теперь в разделе "О себе" на странице полиции написано: "Подпишитесь на страницу, чтобы смотреть хорошие фильмы, дорогая семья. 98 МЕДИА". А рядом с пометкой "Правоохранительный орган" появилась надпись "Автор игровых видео".

Первое постороннее сообщение появилось на странице в четверг, 29 августа. Это был стрим из популярной компьютерной игры Fortnite. Видео продолжительностью более четырех часов загрузили еще днем. Транслировали игру из города Хьюстон, США.

В пятницу, 30 августа, на странице опубликовали фото девушки и подписали его кратко: "hola", что переводится как "привет".

Примечательно, что хакеры оставили номер телефона, электронную почту и ссылку на сайт 98 МЕДИА. Отмечено, что организация находится в Камау, Вьетнам.

Некоторые пользователи сети отреагировали на взлом страницы и оставили несколько комментариев.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о громком скандале в Верховной Раде. Систему незаконно сломали, чтобы сохранить миллионные зарплаты начальникам. Атакован был проект постановления по уменьшению зарплат работников вышеуказанного аппарата.