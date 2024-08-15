Задело всех: Трамп, Байден и Гаррис стали жертвами фишинговых атак Ирана

Хакеры пытаются поймать своих жертв на письма с вредоносными программами, замаскированными под ссылку или под PDF-вложения

Иран в рамках масштабной и продолжительной фишинговой атаки напал на более чем десяток человек, связанных с действующим президентом США Джозефом Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Иран организовал серию атак в рамках своей кампании по влиянию на президентские выборы в США.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на доклад Google. В документе впервые официально заявлено, что Иран нацелился на администрацию Белого дома, Байдена с Харрис и связанные с ними президентские кампании.

Главным исполнителем атак стала APT42 — иранская правительственная хакерская группа, также известная под названиями Charming Kitten и Mint Sandstorm. В мае и июне хакеры атаковали более десятка человек, по меньшей мере одна атака, направленная против высокопоставленного политического консультанта, стала успешной. Но Иран не остановился на этом – специалисты Google по кибербезопасности до сих пор фиксируют неудачные попытки APT42 сломать личные аккаунты лиц, связанных с Байденом, Харрис и Трампом.

Хакеры пытаются поймать своих жертв на письма с вредоносными программами, замаскированными под ссылку или под вложения PDF. Последнее значительно усложняет обнаружение вирусов. Также хакеры пытаются использовать социальную инженерию, работая через Signal и WhatsApp с объектами атаки.

Ранее "Телеграф" писал, что в кампании вице-президента Камалы Харрис против экс-президента Дональда Трампа появился неожиданный и не очень желанный союзник. Иран, похоже, использует собственные ресурсы, включая скрытую активность в социальных сетях, чтобы попытаться подорвать кандидатуру Трампа на выборах в США.

Напомним, ранее в США правоохранительные органы задержали 46-летнего гражданина Пакистана Асифа Мерчанта по подозрению в попытке убийства американских политических деятелей. Мерчант мог быть связан с Ираном, а среди его целей фигурировал, в том числе, экс-президент США Дональд Трамп.

Как сообщалось ранее, покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс произвел несколько выстрелов из карабина, одна пуля лишь задела ухо политика, а вторая смертельно ранила случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.