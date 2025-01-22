Пожар в отеле в Турции унес жизни 76 человек: выжившие рассказали детали трагедии (фото)

В отеле не было пожарной сигнализации

В Турции произошел масштабный пожар в отеле на горнолыжном курорте Kartalkaya Ski Center. По состоянию на вечер 21 января известно 76 погибших.

По данным Anadolu, пожар тушили более десяти часов. В настоящее время ведутся попытки установить личности погибших.

"Личности 52 погибших были идентифицированы, а тела 45 погибших граждан были переданы их семьям по состоянию на сейчас. В отношении остальных мы пока не смогли провести идентификационные исследования", — сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что еще 51 человек получил травмы разной степени тяжести. Один пострадавший находится в реанимации, а 17 уже были выписаны из больницы.

К настоящему времени полицейские провели задержание девяти человек, которые могут быть привлечены к ответственности за халатность.

Согласно данным выживших, во время пожара не сработала сигнализация, а потому многие постояльцы даже не поняли что произошло. Некоторые из них отмечают, что заподозрили неладное лишь когда услышали крики.

По предварительной информации, огонь возник в ресторане, а потом перебрался на верхние этажи. Постояльцы же отметили, что из-за плотного дыма не могли спуститься вниз, а из-за отсутствия пожарной лестницы им пришлось ждать спасателей у окон.

Один из выживших отмечает, что ждать пожарных пришлось около двух часов, поэтому люди начали прыгать из окон. Для многих это стало причиной гибели.

Как сообщалось ранее, в Николаевской области в пожаре погиб 10-летний мальчик. Инцидент произошел в пятницу, 17 января, в поселке Березанка.