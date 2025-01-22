Пожежа в готелі в Туреччині забрала життя 76 людей: очевидці розповіли деталі трагедії (фото)

У готелі не було пожежної сигналізації

У Туреччині сталася масштабна пожежа в готелі на гірськолижному курорті Kartalkaya Ski Center. Станом на вечір 21 січня відомі 76 загиблих.

За даними Anadolu, пожежу гасили понад десять годин. Наразі ведуться спроби встановити особи загиблих.

"Особи 52 загиблих були ідентифіковані, а тіла 45 загиблих громадян були передані їхнім сім’ям станом на зараз. Щодо решти ми поки що не змогли провести ідентифікаційні дослідження", — сказав міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив, що ще 51 особа отримала травми різного ступеня важкості. Один постраждалий перебуває в реанімації, а 17 уже було виписано з лікарні.

Наразі поліцейські провели затримання дев’яти осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за недбалість.

За даними врятованих людей, під час пожежі не спрацювала сигналізація, а тому багато постояльців навіть не зрозуміли, що сталося.

За попередньою інформацією, вогонь виник у ресторані, а потім перебрався на верхні поверхи. Постояльці ж зазначили, що через щільний дим не могли спуститися вниз, а через відсутність пожежних сходів їм довелося чекати на рятувальників біля вікон.

Один з очевидців зазначає, що чекати на пожежників довелося близько двох годин, тому люди почали стрибати з вікон. Для багатьох це завершилось смертю.

Як повідомлялося раніше, на Миколаївщині в пожежі загинув 10-річний хлопчик. Інцидент стався у п’ятницю, 17 січня, у селищі Березанка.