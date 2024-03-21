Ответили на обстрел Киева и назвали конечную цель операции в России: РДК сделал громкое заявление

Первоначальная задача российских добровольцев – это помощь украинским войскам

В четверг, 21 марта, в Белгороде прогремели взрывы, вызванные российскими добровольцами. Они заявили, что это был ответ за атаку Москвы на Киев.

Об этом сказал боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции. По его словам, атака осуществлялась по военным объектам, в результате чего девять военнослужащих были ликвидированы.

"После сегодняшней ночной атаки по Киеву подразделения легиона "Свобода России" также нанесли удар ударными беспилотниками по Белгороду", — заявил Барановский.

Легион "Свобода России" подчеркнул, что утром было "ликвидировано 9 воинов России и 5 членов "добровольческих формирований"". А также определенное количество людей взято в плен.

"РДК взял в плен 37 россиян, однако обменов не было, потому что пленные хотят присоединиться к батальону, — сказал Денис "Whiterex".

Во время пресс-конференции командир "Русского добровольческого корпуса" отметил, что с этими людьми ведутся разговоры, проверки разного рода, по итогам которых, вероятно, РДК пополнится новыми бойцами. Если же этого не произойдет, то всех передадут украинской стороне для пополнения обменного фонда по стандартной процедуре.

Кроме этого, во время пресс-конференции представители РДК, ЛСР и "Сибирского батальона" отметили, что конечная цель операций заключается в ликвидации путинского режима.

Также они добавили, что первичная задача российских добровольцев – это помощь украинским войскам.

Напомним, что утром 21 марта в Киеве прогремела серия взрывов, Россия совершила очередную массовую ракетную атаку на столицу. Было выпущено 30 вражеских ракет, которые сбило ПВО. Но, несмотря на это, обломками повреждены жилые многоэтажки и автомобили.

Ранее "Телеграф" писал, что в ГУР признали помощь российским добровольцам на территории РФ и назвали причину.