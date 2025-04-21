От чего умер Папа Римский: СМИ выяснили причину

В Ватикане обещают сообщить официальную причину вечером

Причиной смерти Папы Римского Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо) мог стать инсульт, сообщили итальянские СМИ со ссылкой на свои источники. Официально причину назовут ближе к вечеру 21 апреля.

Об этом сообщают Repubblica и Corriere della Sera. Отмечается, что пока пресс-служба Святого престола в ответе на вопросы журналистов лишь сообщила о том, что понтифик скончался в своих покоях.

"Папа Франциск умер в своих апартаментах в Каса-Санта-Марта. Как сообщает пресс-служба Святого Престола, чтобы узнать причины смерти Бергольо, нам придется дождаться подтверждения сегодня вечером в 20:00", — говорится в сообщении.

Как известно, согласно правилам Ватикана, тело Папы Римского будет выставлено на всеобщее обозрение в соборе Святого Петра на три дня. В ближайшие часы будут созваны заседания кардиналов, во время которых будут обсуждены детали его похорон. Впрочем, их обсуждения обычно могут растягиваться на 4-6 дня.

С 22 апреля начнутся мессы за упокой души понтифика, которые будут проводиться в течение следующих девяти дней. Выборы нового Папы ранее начинались через 15-20 дней после смерти предыдущего, однако Бенедикт XVI в свое время внес изменения в эту процедуру, а потому назначение нового главы римо-католиков может начаться раньше.

Как известно, среди вероятных кандидатов на роль нового Папы Римского есть несколько необычных для церкви личностей. К примеру, представитель Азии кардинал Луис Антонио Тагле из Филиппин, и представитель Африки Питер Тарксон из Ганы. В списке будущих кандидатов на роль Папы есть и украинец.