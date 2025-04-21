Корчит из себя миротворца: Путин сделал очередное пустое заявление о "СВО"

В очередной раз обвинил Украину "в несоблюдении" условий

Боевые действия на фронте в Украине полностью возобновлены после так называемого Пасхального перемирия главы России Владимира Путина. Оно "действовало" до 00:00 21 апреля.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на заявление Путина в ходе премии "Служение". Он также обвинил Киев в "несоблюдении режима тишины".

По словам Путина, Россия "приветствует и готова принимать" любые мирные инициативы, но при условии, что Украина "не будет нарушать" их.

"Россия наблюдала за снижением боевой активности Киева во время перемирия, но "было" более 5 тыс. атак", — отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что перед мирными урегулированиями Киеву и Москве следует "разобраться с предложением не бить по гражданским объектам". В то же время, президент Украины Владимир Зеленский предлагал продолжить действие "Пасхального перемирия", но Кремль проигнорировал этот факт.

Напомним, что уже утром 21 апреля Минобороны РФ объявило, что оккупанты пошли в наступление после "перемирия". Более того, украинские военные отметили незаурядную активность россиян на Покровском направлении.

В ЦПД отмечали, что Кремль пытался реализовать информационную операцию против Украины, объявив в одностороннем порядке так называемое "Пасхальное перемирие". Но попытка россиян провалилась: российскому правителю Владимиру Путину не удалось притвориться "великим миротворцем", хотя это было одной из главных целей российского режима.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина сделали лицемерное заявление о продолжении "перемирия".