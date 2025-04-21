Приедет ли Трамп к Путину на 9 мая: в Кремле дали точный ответ

На парад приедут представители более 20 стран

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на парад 9 мая. Отметим, что российский лидер Владимир Путин в этот день ожидает в гости представителей стран-союзников и "друзей" РФ.

Касательно же визита Трампа отрицательно выразился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом пишут росСМИ.

"Речи о приезде Трампа 9 мая в Москву не идет", — заявил Песков. В то же время он не уточнял, приглашали ли президента США вообще или Трамп ответил отказом на такой жест со стороны Путина.

Хоть финальный список глав государств, которые приедут 9 мая в Москву, еще не был оглашен, уже известно, что приедут руководители более 20 государств. Итак, ожидаются лидеры таких стран, как Узбекистан, Буркина-Фасо, Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия, Куба, Словакия, Сербия, Китай, Индия, Бразилия, Вьетнам.

Отметим, что в этом году военный парад до 9 мая в России кардинально изменится. Владимир Путин планирует уйти от традиционной помпезной демонстрации показательной техники в пользу реальной боевой силы. Такую тревожную тенденцию заметили европейские эксперты после анализа видео по генеральной репетиции парада в Екатеринбурге.

Ранее "Телеграф" писал, что Европейский Союз может не принять Сербию в свой состав, если президент страны поедет на парад к Путину 9 мая.