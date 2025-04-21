Звучит как правда: сумасшедший тролль придумал шутку о России, которую не отличишь от реальности

Это не первая подобная провокация

Идея создать туристическую компанию "Талибан Тур", которая будет возить россиян в Афганистан, на первый взгляд, показалась чем-то, что вполне могло произойти в России. Проект предусматривает поездки в Кандагар — второй по величине город страны — группы по 3–5 человек. Стоимость недельного тура должна составлять около 100 тысяч рублей. Автор замысла обещал знакомство с афганской культурой, уверенно предполагая, что "сами афганцы еще и будут доплачивать" за визиты ветеранов войны. В то же время бизнесмен рекомендовал женщинам воздержаться от участия, поскольку, по его словам, "у талибов с этим жестко".

На первый взгляд все выглядело серьезно: заявка на регистрацию товарного знака "Талибан Тур" появилась в базе Роспатента, новость мгновенно подхватили десятки пропагандистских СМИ и Телеграм-каналов. Но ни один из источников не уточнил главное: автор заявки — Анатолий Аронов — известен в России как многолетний провокатор и "инженер фейковых новостей", десятилетиями вводящий СМИ в заблуждение своими троллинговыми инициативами.

Аронов – президент "Первой патентной компании", специализирующейся на регистрации торговых марок. Он стал известен благодаря регистрации десятков скандальных названий.

Среди его "проектов" — банк спермы "Ладошка", бар "Президентский обнуленный", вино "Dimon", "Асад-Тур", "Евтаназия-Тур", "Мутко бар", "Тьфу на тебя, Алексей", "Диванные войска" и десятки других сатирических или насмешливых названий. Как сам Аронов признавался в 2017 году в интервью BBC, его настоящая цель – привлечение внимания к своему бизнесу через медиапровокации, а не реальное воплощение ни одного из этих замыслов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маргарита Симоньян, главный редактор кремлевского телеканала Russia Today и один из ведущих рупоров российской пропаганды, призналась, что серьезно задумывалась о поездке на войну против Украины. Причиной таких мыслей стала тяжелая болезнь ее мужа — телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна, пережившего клиническую смерть и впавшего в кому.