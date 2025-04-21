"Добро пожаловать": неизвестный самолет покружил над Львовом

Мониторинговые сервисы не знают, что это за рейс

Неопознанный пассажирский самолет был замечен над Львовом. Весьма странным было и имя рейса — "WELCOME", то есть "Добро пожаловать".

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24. Обычно подобные аномалии являются следствием технического сбоя или работой РЭБ, однако в этот раз местные жители говорят, что действительно слышали звук полета.

Необычным был и маршрут таинственного рейса — он как будто нарисовал "человечка" над Львовом. Самолет на радарах появился в 9:40 UTC (12:40 по Киеву) и исчез спустя почти час.

Местные жители в сети отметили, что самолет было не только хорошо слышно, но некоторые его даже смогли рассмотреть. По словам некоторых жителей, это был не пассажирский самолет, однако других деталей они не знают.

Как известно, воздушное пространство над Украиной было закрыто после начала российского вторжения, а потому гражданские воздушные судна используют альтернативные маршруты из-за риска быть сбитыми системами ПВО. Однако мониторинговые сервисы весьма регулярно фиксируют пассажирские самолеты над разными украинскими областями.

Причин их появления может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолетом, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS, активное использование РЭБ или же проблема с обработкой данных в сервисе Flightradar.