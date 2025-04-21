Путин усиливает репрессии: за что теперь россиянам светят крупные сроки

Оставаться на свободе в России становится все сложнее

В России продолжают "закручивать гайки", теперь за "дискредитацию армии" можно отправиться за решетку на семь лет. Кроме того, получить статус "иностранного агента" стало намного легче.

Соответствующие указы Владимир Путин подписал в понедельник, 21 апреля. Об этом пишут российские СМИ.

В первом из документов говорится о том, что если "дискредитация армии" произошла по найму или из корыстных побуждений, то за это может быть предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Кроме того, там указано, что за публичные призывы к международным санкциям против России, можно получить пять лет тюрьмы.

Если же россияне захотят содействовать привлечению к уголовной ответственности российских оккупантов или чиновников, то теперь они тоже могут получить до семи лет. Однако это будет касаться лишь тех случаев, когда это делается через организации, в которых Россия не участвует (например, Международный уголовный суд).

Еще один документ расширяет список оснований для присвоения статуса "иноагента". Теперь его можно получить за содействие международным организациям и органам власти других стран, если действия будут расценены властями, как направленные против России.

Как сообщалось ранее, Путин также подписал закон о ратификации договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Документ не только регламентирует широкий спектр двусторонних вопросов, но и обязует стороны приходить на защиту друг друга, если одна из стран подвергнется нападению.