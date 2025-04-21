Папа Франциск умер: как это повлияет на католиков в Украине

Что изменится для верующих УГКЦ и римско-католического обряда

Новость о смерти Папы Римского Франциска, которая поступила 21 апреля 2025 года, мгновенно разлетелась разными уголками Земли, где проживает многочисленное сообщество христиан (есть примерно 1,3 миллиарда крещенных католиков во всем мире). В Украине католическое сообщество верующих также велико — 6,5 миллиона (по данным 2020 года).

Какие же последствия это событие будет иметь для украинских верующих? "Телеграф" объясняет, изменится ли что-либо в богослужениях и чем отличаются греко-католики от приверженцев римского обряда.

УГКЦ и римско-католическая церковь: чем они отличаются

В Украине католическая церковь имеет две основные ветви: римо-католики и греко-католики. Римско-католики составляют меньшинство и проживают преимущественно на западе страны. Исторически это в основном этнические поляки. Значительно многочисленнее Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ), объединяющая восточный (православный) обряд с подчинением Рима.

Как подчиняется УГКЦ Рима

Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) имеет особый статус в структуре Католической Церкви. Это восточная католическая церковь, находящаяся в полном евхаристическом сопричастии с Римским Престолом, но сохраняющая свою восточную литургическую традицию, обряды и определенную административную автономию. УГКЦ подчиняется Риму:

Канонически:УГКЦ признает примат Папы Римского и его высшую юрисдикцию.

Единая доктрина: УГКЦ принимает все догматические и вероучительные положения Католической Церкви.

административно: УГКЦ имеет свою иерархическую структуру, синод епископов и внутреннее управление.

Как происходит назначение иерархов в УГКЦ

Глава УГКЦ избирается Синодом епископов УГКЦ, но его избрание должно быть утверждено (подтверждено) Папой Римским. Епископы для епархий в Украине избираются так:

синод епископов УГКЦ избирает трех кандидатов; список кандидатов направляется в Рим; Папа Римский назначает одного из кандидатов или (такое бывает очень редко) может запросить новый список.

Итак, согласие Рима (Папы Римского) обязательно для назначения епископов УГКЦ.

Какую связь имел покойный Папа Римский Франциск из УКГЦ

Папа Франциск и глава УГКЦ Блаженнейший Святослав

В скорбном сообщении о смерти понтифика на сайте УГКЦ говорится, что в юности он был воспитанником украинского священника Степана Чмиля, что сформировало его глубокое понимание восточной христианской традиции. В январе 2018 года понтифик посетил собор Святой Софии в Риме, где признался: "Каждый день молюсь перед иконой Богородицы, подаренной Блаженнейшим Святославом, таким образом начинаю и завершаю день по-украински".

Понтифик также сделал весомый вклад в признание духовного наследия Украины, когда в 2015 признал "героические добродетели" митрополита Андрея Шептицкого – важный шаг в процессе его беатификации (процесс причисления покойного к лику святых).

Знаковым событием для украинского католического сообщества стало назначение в декабре 2024 года епарха Мельбурнского УГКЦ Николая Бычко кардиналом. Это, как говорят в УГКЦ, показало высокое признание украинской католической общины на мировом уровне.

Римско-католическая церковь в Украине

Впрочем, для рядовых верующих УГКЦ после смерти Папы Франциска существенных изменений в религиозной жизни не произойдет. Богослужения будут проводиться по привычному расписанию, а церковные таинства будут совершаться без изменений. После смерти Папы Римского в римско-католических храмах будут молиться за упокой души Франциска. Согласно установленным церковным канонам, после смерти будут отправляться специальные Мессы за упокой. Такие же Мессы будут отправляться в Риме и во всем мире. А в течение девяти дней после смерти в церкви проводят особые богослужения "Новендиале".

В общем, отношения между УГКЦ и Римско-католической церковью базируются на совместном признании верховенства Папы Римского, несмотря на некоторые различия в литургических традициях.

Напомним, "Телеграф" писал, что после смерти понтифика начнется период Sede Vacante (пустого престола), а затем конклав кардиналов изберет нового Папу. Для украинского католического сообщества придет время ожидания и молитвы за выбор преемника святого Петра.