У Зеленского ответили, откажется ли Украина от Крыма

В Офисе президента ответили на заявления американских СМИ

Украина не пойдет на территориальные уступки и не обсуждает такой возможности с партнерами. Что касается информации о возможности признания Соединенными штатами Крыма частью России, то такие заявления звучат уже почти 10 лет.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире единого марафона. По его словам, Конституция имеет большое количество ограничений на изменение государственной границы Украины.

"Все переговорщики, посещающие встречи либо в Саудовской Аравии, либо во Франции, четко говорят, что вопрос территориальной целостности Украины вообще не обсуждается", — сказал Лещенко.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп еще перед первой каденцией в 2016 году говорил, что жители Крыма якобы "хотят быть с Россией" и эти заявления звучали регулярно. Однако, Лещенко напомнил, что эти разговоры ничем не закончились, а потому и сейчас надо исходить из главного и отстаивать национальные интересы.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило, что Трамп усиливает давление на Украину и требует, чтобы она отказалась от Крыма и перспективы вступления в НАТО. Соответствующие положения якобы содержатся в документе, который украинской делегации представят во время встречи в Лондоне на этой неделе.

Как сообщал "Телеграф", на Пасху, 20 апреля, Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы уже на этой неделе могут заключить мирное соглашение. На чем основан его прогноз, президент США не объяснил.