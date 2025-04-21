"Украине будет сложно проглотить": на каком этапе сейчас США насчет урегулирования войны — WP

Территориальные вопросы будут сложными

Вашингтон все еще оценивает вероятность достижения соглашения по урегулированию войны в Украине. И это, несмотря на то, что, по словам госсекретаря США Марко Рубио, президент Дональд Трамп в будущем может "отступить" от вопроса Украины, если не удастся достичь решения.

Об этом пишет WP, ссылаясь на анонимные источники.

"Вашингтон все еще "старается определить, возможно ли достичь какого-либо соглашения или нет"", — пишет издание. Поэтому можно сделать вывод, что вполне вероятно, что еще рано делать заключения, действительно ли США собираются "бросить" Украину.

Издание отмечает, что территориальные вопросы, если они сведутся к уступкам со стороны Украины, будут достаточно сложными. Ведь риски, что замороженные линии позволят России перегруппироваться и снова атаковать с усиленных позиций уже внутри Украины, пугают многих.

Отметим, что во время встречи в Париже официальные лица США предложили схему соглашения, которая будет включать в себя полное прекращение огня и замороженные линии фронта, а будущее членство Украины в НАТО не будет включено в переговоры о прекращении войны.

"Любые территориальные уступки Украине будет особенно трудно проглотить, и многие здесь опасаются", — добавляет WP.

США, как пишет WSJ, рассматривают возможность создания нейтральной зоны вокруг Запорожской АЭС, а сама электростанция может перейти под американский контроль. Это предложение Дональда Трампа было одним из тех, которые представили в Париже во время переговоров между делегациями США, Украины и Европы.

Ранее "Телеграф" писал, что, по данным Axios, президент США Дональд Трамп и его окружение ощущают свою полную беспомощность в деле заключения мира между Украиной и Россией. Именно поэтому Белый дом хочет либо окончательно "умыть руки" и отказаться от идеи заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине, либо надавить на Украину, поскольку в Вашингтоне считают ее "слабым звеном".