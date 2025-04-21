В Киеве открыли пляжный сезон — люди "пекутся" под 50-градусным солнцем

Однако радоваться летнему теплу долго не придется

Весна в этом году в Киеве непредсказуема, однако 21 апреля температура воздуха просто побила все рекорды. В некоторых районах столицы, в частности на Борщаговке, попавшие под прямые солнечные лучи термометры зафиксировали почти 50 градусов выше нуля.

Об этом сообщили местные паблики. Жители не растерялись — украинцы устроили "пляжные дни" Некоторые даже решили начать купальный сезон и нырнули в городские водоемы.

Видео из таких отдыхов быстро набирают популярность в соцсетях.

Хотя метеорологи отмечают, что эти показатели не являются официальными из-за влияния прямого солнечного света на термометры, это все равно свидетельствует о чрезвычайно высокой температуре, значительно превышающей привычные для апреля показатели.

По информации Укргидрометцентра, в столице 21 числа на термометрах отметка показывает 24-26 градусов днем.

Но радоваться летнему теплу долго не придется. Синоптики предупреждают, что уже в конце апреля в Украине ожидаются заморозки, а в некоторых областях возможны снегопады. Уже с понедельника, 28 апреля, температура резко снизится и весеннее тепло уступит место более холодному воздуху. Поэтому жителям столицы и регионов следует подготовиться к быстрому изменению погодных условий.

Ранее "Телеграф" писал, что погода приготовила метеозависимым украинцам неприятный сюрприз. Специалисты сообщают, что повышенное атмосферное давление над территорией Украины будет держаться в течение 5 дней.