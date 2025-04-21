Почему у огурцов горькие "попки" и как этого избежать: советы по выращиванию овоща

Иногда бывает так, что у огурцов горький привкус, особенно внизу овоща

Ближе к маю огородники и дачники планируют посадку огурцов на грядках. Перед тем, как приступить к этому делу, нужно знать, почему у огурцов бывают горькие "попки", и как избежать этого. Мы уже рассказывали, когда и как сеять сладкую кукурузу, а сегодня делимся советами по выращиванию огурцов.

Как оказалось, горький вкус у огурцов вызывает такое вещество, как кукурбитацин. Это соединение всегда присутствует в огурцах, но его уровень меняется в зависимости от процесса выращивания огурцов, пишет издание The Spruce. Уменьшить концентрацию кукурбитацина в овощах можно, если придерживаться некоторых правил по посадке и уходу за растением.

Как вырастить не горькие огурцы?

Кукурбитацин чаще всего концентрируется в листьях и стеблях огурцов. Однако из-за стрессовых факторов он может перемещаться из листьев в плоды. К факторам, которые могут влиять на вкус огурцов, относятся резкие перепады температур, пересыхание или излишнее увлажнение почвы и прочее.

Кроме того при цветении огурцов опылители могут извлекать пыльцу из более мелких мужских цветков и опылять женские, это также приводит к появлению горького привкуса в плодах.

Чтобы предотвратить появление горького привкуса у огурцов, нужно принять меры во время посадки и выращивание. Очень важно вовремя поливать грядки с огурцами, так как они не терпят пересыхания почвы.

Перед посевом удобрите грядки под огурцы компостом. А потом удобряйте почву каждые 5-6 недель после посадки семян. Это увеличит шансы на хороший и не горький урожай.

Обеспечьте грядке с огурцами пространство. Они не должны конкурировать за питательные вещества и воду с другими культурами и тем более с сорняками. Растению нужно место, чтобы разрастаться и плестись.

При выборе сорта огурцов, лучше брать тот, который производит только женские цветки. Таким образом вы избежите переноса пыльцы с мужских цветков на женские, что приводит к горькому вкусу плодов.

Также позаботьтесь о том, чтобы огурцы получали достаточно солнечного света и тепла. Выращенные в тени огурцы в большинстве случаев будут иметь горький привкус.

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