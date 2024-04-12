В Москве взорвали машину c предателем — бывшим СБУшником: все подробности и видео взрыва

Водитель авто остался жив, его госпитализировали

В Москве взорвался черный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado как только водитель включил зажигание. За рулем этого авто оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает Telegram-канал 112, ссылаясь на собственные источники. В сети также появились соответствующие фото и видео с места происшествия.

"Мужчина несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Незалежной (на востоке Украины, — Ред.)", — сказано в сообщении.

Сегодня он сел в свою машину, едва повернул ключ в замке зажигания и произошел взрыв. Согласно основной версии — сработало взрывное устройство.

Водитель автомобиля выжил. Он находится в шоковом состоянии, а медики диагностировали у него рваную рану ноги. Его доставили в больницу.

Также в сети опубликован сам момент взрыва автомобиля.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Кто такой Василий Прозоров

С 1999 по 2018 год Василий Прозоров был сотрудником Службы безопасности Украины. После увольнения сбежал в Россию, где в дальнейшем дал пресс-конференцию, на которой признался, что он был российским шпионом с 2014 года.

По его словам, он "абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам рф в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО".

Вместе с тем Прозоров обвинял Украину в причастности к катастрофе с Boeing на Донбассе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в Бердянске ликвидировали известную коллаборантку. Она являлась одной из организаторов пседовыборов на временно оккупированных территориях.