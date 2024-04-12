У Москві підірвали машину зі зрадником — колишнім СБУшником: усі подробиці та відео вибуху

Водій авто залишився живим, його госпіталізували

У Москві вибухнув чорний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, як тільки водій увімкнув запалювання. За кермом цього авто опинився колишній співробітник СБУ Василь Прозоров.

Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомляє Telegram-канал 112, посилаючись на власні джерела. У мережі також з’явилися відповідні фото та відео з місця події.

"Чоловік кілька років тому перебрався до Росії, а до цього, за його словами, з 2014 року співпрацював з російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про хід АТО на сході Незалежної (на сході України, — Ред.)", — сказано в повідомленні.

Сьогодні він сів у свою машину, щойно повернув ключ у замку запалювання і стався вибух. Згідно з основною версією, спрацював вибуховий пристрій.

Водій автомобіля вижив. Він перебуває у шоковому стані, а медики діагностували у нього рвану рану ноги. Його доправили до лікарні.

Також у мережі опубліковано сам момент вибуху автомобіля.

Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство".

Хто такий Василь Прозоров

З 1999 до 2018 року Василь Прозоров був співробітником Служби безпеки України. Після звільнення втік до Росії, де згодом дав пресконференцію, на якій зізнався, що він був російським шпигуном з 2014 року.

За його словами, він "абсолютно добровільно, за ідеологічними мотивами, сприяв спецслужбам Росії в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО".

Водночас Прозоров звинувачував Україну в причетності до катастрофи з Boeing на Донбасі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у Бердянську ліквідували відому колаборантку. Вона була однією з організаторів виборчих виборів на тимчасово окупованих територіях.