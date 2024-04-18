У россиян неспокойная ночь: в Белгороде гремят взрывы, а в Воронеже прилет и пожар (видео)

Россияне опять обвиняют ВСУ

Поздним вечером среды, 17 апреля, в российском Белгороде опять сработала ПВО. Примерно в то же время мощный взрыв раздался в Воронеже.

По данным губернатора Белгородской области в регионе якобы было сбито 14 воздушных целей, запущенных со стороны Украины. Также в российском Минобороны обнародовали информацию о том, что обстрел проводился с использованием чешской РСЗО "Вампир".

Впрочем, у экспертов и ранее возникали сомнения относительно правдивости таких заявлений, так как "Вампиры" до Белгорода не добивают. Но для российской пропаганды подобные заявления очень удобны, так как позволяют оказывать давление на Чехию и подрывать ее помощь Украине.

Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Воронеже дела обстоят более интересно, так как в городе после этого начался масштабный пожар.

Местные власти утверждают, что БПЛА самолетного типа был подавлен и упал на промышленное здание. Согласно официальной информации, на месте прилета есть одна пострадавшая, а поврежденное здание было небольшой пилорамой.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 апреля, взрывы были слышны и в оокупированном Крыму. Так согласно неподтвержденным данным, в Джанкое ночью был прилет ракеты ATACMS по складу со снарядами к системам С-300/400, кроме того из строя якобы были выведены несколько пусковых установок