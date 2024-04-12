В Белгороде дрон попал в здание "Газпрома": что известно (фото, видео)

Местные власти заявляют, что город атаковал 6 дронов ВСУ

В пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпрома". Известно уже о двух раненых.

Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, город атаковали дроны ВСУ.

"Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва пострадали два человека", — говорится в сообщении.

РосСМИ сообщают, что дрон врезался в здание "Газпрома" в 5-м Заводском переулке.

Гладков уточняет, что у одного мужчины осколочное ранение нижней конечности, у другого – осколочное ранение верхней и нижней конечностей. Пострадавшие госпитализированы.

По словам губернатора, в результате удара ВСУ дронами поврежден фасад здания "Газпрома", на месте работают оперативные службы.

Позже Гладков уточнил детали атаки: "В это утро Белгородская область испытала 6 атак ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. 4 из них были сбиты нашими средствами ПВО на подлете к городу. Один посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Еще один врезался в административное здание".

Также, по словам губернатора, в результате атаки в городе повреждены 2 частных жилых дома, один хозсубъект и 4 автомобиля.

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