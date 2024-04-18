У росіян неспокійна ніч: у Бєлгороді гримлять вибухи, а у Воронежі приліт та пожежа (відео)

Росіяни знову звинувачують ЗСУ

Пізнього вечора середи, 17 квітня, в російському Бєлгороді знову спрацювала ППО. Приблизно водночас потужний вибух пролунав у Воронежі.

За даними губернатора Бєлгородської області, в регіоні нібито було збито 14 повітряних цілей, запущених з боку України. Також у російському Міноборони оприлюднили інформацію про те, що обстріл проводився з використанням чеської РСЗВ "Вампір".

Втім, в експертів і раніше виникали сумніви щодо правдивості таких заяв, оскільки "Вампіри" до Бєлгорода не добивають. Але для російської пропаганди подібні заяви дуже зручні, оскільки дозволяють чинити тиск на Чехію та підривати її допомогу Україні.

Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

У Воронежі справи більш цікаві, оскільки в місті після цього почалася масштабна пожежа.

Місцева влада стверджує, що БПЛА літакового типу був пригнічений і впав на промислову будівлю. Згідно з офіційною інформацією, на місці прильоту є одна постраждала, а пошкоджена будівля була невеликою пилорамою.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 17 квітня, вибухи було чутно і в окупованому Криму. Так, згідно з непідтвердженими даними, в Джанкої вночі був приліт ракети ATACMS по складу зі снарядами до систем С-300/400, крім того, з ладу нібито було виведено кілька пускових установок.