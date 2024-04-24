Догорают нефтебаза и НПЗ: новые спутниковые снимки и горячие кадры из Смоленской области и Воронежа
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В РФ пожаловались на новую атаку дронов, вспыхнули пожары
В ночь на среду, 24 апреля, Смоленскую и Воронежскую области России вероятно атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура и нефтебаза.
Об атаке сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Информацию распространили ряд Telegram – каналов.
Анохин подтвердил, что возгорания произошли на топливо-энергетических объектах в двух районах Смоленской области после атаки БпЛА.
Позже в сети появились спутниковые снимки, которые подтвердили информацию. Их опубликовала мониторинговая группа "Крымский ветер". На кадрах виден ильный пожар на нефтебазе в Смоленской области РФ. В сообщении говорится, что горит нефтебаза у села Раздорово.
Кроме этого, в сети появилась информация о том, что в Воронежской области горит НПЗ. Стоит отметить, что там сначала тоже заявляли о "перехвате" дронов. В сети распространяют видео пожара на заводе. Однако пока неизвестно, действительно ли эта запись оттуда и, актуальна ли она.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в ночь с 19 на 20 апреля шесть областей РФ атаковали беспилотники. Поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, в частности в Смоленской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.