Укр

"Бавовны" будет больше? Юркомитет ПАСЕ вынес свой вердикт касательно украинских ударов по российским НПЗ

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Автор
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко Новость обновлена 15 апреля 2024, 16:56
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Фото Коллаж "Телеграф"

ПАСЕ не признала легитимность российского диктатора

Российская нефтеперерабатывающая отрасль, в том числе НПЗ, являются легитимными целями для украинских сил обороны. Об этом заявил юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Новостью поделился в своем Telegram председатель комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам и народный депутат Украины Алексей Гончаренко. После чего расшифровал дипломатическое заявление простыми словами.

"Юрком ПАСЕ назвал российскую нефтяную индустрию легитимной целью для ВСУ. В переводе с дипломатической на понятную: бейте и еще раз бейте по всем НПЗ россии. Так, чтобы НПЗ больше не осталось", — написал Гончаренко.

Кроме того, нардеп сообщил, что ПАСЕ не признала легитимность российского диктатора Путина, недавно "победившего" на так называемых выборах в РФ.

"В частности отмечается, что ПАСЕ обращается к странам-членам Совета Европы, странам-наблюдателям, то есть США и другим, в Европейский Союз остановить все контакты с путинскими властями, кроме гуманитарных", — рассказал политик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью изданию The Economist назвал удары по российским НПЗ частью стратегии Украины. Ее главная идея состоит в том, чтобы вынудить российского диктатора Путина остановить нападение на наше государство.

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