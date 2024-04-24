Догоряють нафтобаза та НПЗ: нові супутникові знімки та гарячі кадри зі Смоленської області та Воронежа

У РФ поскаржилися на нову атаку дронів, спалахнули пожежі

У ніч на середу, 24 квітня, Смоленську та Воронезьку області Росії ймовірно атакували безпілотники. Під ударом опинилися паливно-енергетичні об’єкти, промислова інфраструктура та нафтобаза.

Про атаку повідомив губернатор Смоленської області Василь Анохін. Інформацію поширили низка Telegram – каналів.

Анохін підтвердив, що спалахи сталися на паливо-енергетичних об’єктах у двох районах Смоленської області після атаки БпЛА.

Пожежа на нафтобазі після атаки дронів ФОТО РосЗМІ

Згодом у мережі з’явилися супутникові знімки, які підтвердили інформацію. Їх опублікував моніторинговий гурт "Кримський вітер". На кадрах видно сильну пожежу на нафтобазі в Смоленській області РФ. У повідомленні йдеться, що горить нафтобаза біля села Раздорово.

Крім цього, у мережі з’явилася інформація про те, що у Воронезькій області горить НПЗ. Варто зазначити, що там спочатку теж заявляли про "перехоплення" дронів. У мережі розповсюджують відео пожежі на заводі. Однак поки невідомо, чи справді цей запис звідти і чи актуальний він.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в ніч із 19 на 20 квітня шість областей РФ атакували безпілотники. Пошкоджено низку об’єктів енергетичної інфраструктури, зокрема у Смоленській області безпілотники атакували об’єкт паливно-енергетичного комплексу.