Последняя поездка с грузом явно была неудачной

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, на территории оккупированного Донбасса задержали спикера нижегородской городской думы и волонтера российской армии Олега Лавричева. Он туда поехал, чтобы передать груз с помощью Вооруженным силам РФ.

Средства массовой информации Нижнего Новгорода пишут о задержании Лавричева. Но официальной информации нет, сообщает независимое российское издание ASTRA.

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На территорию оккупированного Донбасса Лавричев поехал как волонтер. Он возглавляет Z-движение "Нижнегородское ополчение ― 2022", которое собирает помощь для российских военных, участвующих в войне против Украины.

Некоторые местные издания сообщают, что Лавричев пожелал вступить в ряды ВС РФ. Однако официальных комментариев пока нет. В городской думе Нижнего Новгорода сообщают, что не могут связаться со спикером.

В одном из местных Телеграм-каналов сообщили, что Лавричева обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Возможно, это связано с делами спикера городской думы вокруг завода в Арзамасе. Его задержали, когда он ждал конвоя с гуманитарной помощью. Он уже вернулся в Россию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын Кадырова стал куратором университета спецназа. Новому руководителю выша всего 16 лет.