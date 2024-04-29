"Царь-богом скоро назначат": 16-летний сын Кадырова стал куратором университета спецназа

В чем именно будут заключаться обязанности 16-летнего Адама на этом посту пока не известно

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина. С соответствующей просьбой к нему якобы обратился ректор вуза Байбетар Вайханов.

Об этом он сам сообщил Телеграм-канале. Учебное учреждение расположено в чеченском городе Гудермес.

"По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он [Адам – ред.,] тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями",— написал Кадыров.

В чем именно будут заключаться обязанности 16-летнего Адама на этом посту, глава Чечни уточнять не стал.

Пользователи социальных сетей тут же взялись комментировать громкое назначение. Под соответствующим постами с новостью люди стали оставлять такие комментарии: "Клоунада продолжается"; "Царь-богом скоро назначат"; "Надо бы еще кого-нибудь новорожденного из клана Кадыровых назначить куратором акушерства и гинекологии"; "Боже, остановитесь! Это такой сюр, что я не могу поверить, что это происходит на самом деле! Некий средневековый феодализм".

Справка

Российский университет спецназа — частное учебное заведение, где тренируют бойцов спецподразделений. Заведение основано в Гудермесе в 2013 году по инициативе Рамзана Кадырова. Власти Чечни регулярно отчитываются о подготовке на базе университета добровольцев, которые едут воевать в Украину.

Напомним, что 25 сентября Рамзан Кадыров выложил видео, на котором его сын Адам избивает задержанного по подозрению в сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. "Побил и правильно сделал", — написал Рамзан Кадыров.

После этого Адаму Кадырову присвоили около десятка орденов и медалей, в том числе звание Героя Чеченской Республики и вторую по значимости награду в Татарстане — орден "Дуслык". Также его назначили руководителем службы безопасности главы Чечни.

В феврале 2024 года Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge, которые проходили в Дубае. СМИ обратили внимание, что в соревнованиях он при этом не участвовал.

Ранее "Телеграф" писал, что сын Кадырова добыл странную победу на ринге.