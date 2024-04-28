"Даже денег нет на кафе": В Госдуме сравнили россиян с алкашами

Российские власти откровенно смеются над своим народом

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала нашумевшие слова российского комментатора Дмитрия Губерниева. Он недавно заявил, что Россия — неспортивная страна.

Соответствующий комментарий Родниной приводит sport24.ru. Ирина считает, что по улицам РФ скитаются лишь алкаши, у которых нет денег на кафе.

"Многие говорят, что Россия – неспортивная страна? Не понимаю, почему это должно смущать. Если говорить о профессиональных спортсменах, то мы достаточно спортивная страна. Но если говорить про общий уровень физической активности, то явно нет.

Народ пока еще за здоровьем бежит к врачам, а не занимается своим телом и духом самостоятельно. Не знаю, кого на улице больше, людей с алкоголем или спортсменов. Не считала и не обращала внимание. Спортсменов на улице вообще не очень много – если и занимаются, то в спортивных сооружениях. А на улице только алкаши, у которых денег нет на кафе", – сказала Роднина.

В сети раскритиковали Ирину за такое отношение к собственному народу. Пользователи пишут, что именно Ирина и другие представители власти виноваты в низких доходах россиян.

Напомним, Роднина не впервые попадает в подобный скандал. Ранее Ирина сравнила россиян с собаками. Кроме того, Роднина высмеяла версию российской стороны в деле фигуристки Камилы Валиевой.