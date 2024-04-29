Бойовики "ДНР" затримали російського чиновника-"волонтера": у чому звинувачують

Остання поїздка з вантажем явно була невдалою

У неділю, 28 квітня 2024 року, ймовірно на території окупованого Донбасу затримали спікера нижньогородської міської думи та волонтера російської армії Олега Лавричева. Він туди поїхав, щоб передати вантаж з допомогою для Збройних сил РФ.

Засоби масової інформації Нижнього Новгорода пишуть про затримання Лавричева. Але офіційної інформації немає, повідомляє незалежне російське видання ASTRA.

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На територію окупованого Донбасу Лавричев поїхав як волонтер. Він очолює Z-рух "Нижньогородське ополченіє ― 2022", який збирає допомогу для російських військових, які беруть участь у війні проти України.

Деякі місцеві видання повідомляють, ніби Лавричев побажав вступити в лави ЗС РФ. Проте офіційних коментарів наразі немає. У міській думі Нижнього Новгорода повідомляють, що не можуть зв’язатись зі спікером.

В одному з місцевих Телеграм-каналів повідомили, що Лавричева звинувачують у присвоєнні чи розтраті, вчинених організованою групою в особливо великому розмірі. Можливо, це якось пов’язано зі справами спікера міської думи навколо заводу в Арзамасі. Його затримали, коли він очікував конвой з гуманітарною допомогою. Він вже повернувся у Росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що син Кадирова став куратором університету спецназа. Новому очільнику вишу лише 16 років.