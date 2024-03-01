"Украинцы хорошие люди": на митинге после похорон Навального звучат необычные лозунги (видео)

У кладбища собрались тысячи россиян

В Москве после похорон умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального тысячи людей продолжили стоять вокруг кладбища, скандируя разные лозунги. В частности, "Украинцы — хорошие люди" и "Верните солдат домой".

Соответствующие видео появились, в частности, в сети X (Twitter). На них видна толпа россиян, скандирующих указанные лозунги.

Ранее присутствовавшие на похоронах скандировали и украинское "Героям слава!"

Известно также о том, что до сих пор к Борисовскому кладбищу в Москве, где похоронили Навального, идут люди. Они стоят в очереди, держат свечи и тихо поют песни, ожидая возможности возложить цветы на могилу российского оппозиционера.

Также в сети появилось фото могилы Навального. Она усеяна цветами, а над ними возвышается крест с его фотографией.

Могила Алексея Навального

Ряд российских пабликов в Telegram сообщили о том, что в России уже задержали не менее 45 человек, вышедших на улицы из-за похорон Навального. Больше всего задержаний в Новосибирске, где люди возлагали цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в поселке Харп, в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Позже в ГУР подтвердили причину смерти Навального.

Некоторое время тюремщики не отдавали тело Навального его семье. 24 февраля стало известно, что тело наконец-то отдали матери Алексея.