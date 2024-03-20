Новые мечты Кремля: Путин хочет создать днепровскую речную флотилию

ВС РФ будут продолжать развивать и повышать боевые возможности армии

Россияне заявили о намерениях создать днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии. Тем самым в Кремле хотят увеличить численность своей армии.

Как заявил российский министр обороны Сергей Шойгу, по приказу Владимира Путина в России сформируют новые подразделения. Об этом Шойгу сказал на пресс-конференции.

Так, в планах россиян до конца 2024 года создать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад.

Также до конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад.

Кроме того, Шойгу заявил, что ВС РФ будут продолжать развивать и повышать боевые возможности армии. В частности, будет совершенствоваться боевой и численный состав российской армии соразмерно возникающим "угрозам военной безопасности страны".

Ранее "Телеграф" писал, что Россия планирует защитить то, что осталось от Черноморского флота, от последующих украинских ударов. Похоже, именно поэтому была произведена замена командующего флотом.