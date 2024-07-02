Невзорова объявили в "экстремистом" в России: журналист с ответом медлить не стал

Журналист говорит, что его теперь ничего не связывает с Россией

Российский суд в Санк-Петербурге признал журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию "экстремистами". Сам он уже прокомментировал это решение.

Как пишет российское пропагандистское издание ТАСС, журналисту и его жене запретили деятельность в России. Невзоров в свою очередь добавил, что у него также конфисковали имущество.

"Сегодня завершился "суд". Все что еще связывало меня (материально) с россией — "конфисковано в пользу государства". Впрочем, я не первый, кого россия предала и обворовала. И не последний", — написал он.

По его словам, российские власти два месяца пытались его шантажировать в попытках заставить изменить риторику о Кремле, Украине и войне, а также предположил, что точно так же они будут поступать в отношении других эмигрантов, которые придерживаются антивоенной идеологии.

Невзоров добавил, что сейчас у них есть выбор между тем, чтобы пойти на попятную и начать писать по указке российских пропагандистов или же сохранить свободу.

Он также отметил, что в его отношении формальным пунктом обвинения была передача двух реанимобилей на нужды ВСУ.

Как известно, Невзоров проживает за границей с 2022 года. А в 2023 году российский суд заочно приговорил его к 9 годам заключения и запретил писать, журналист после этого отметил, что по истечению этого срока России существовать не будет, а потому привести приговор в исполнение будет сложно.