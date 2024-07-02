Невзорова оголосили "екстремістом" у Росії: журналіст із відповіддю зволікати не став

Журналіст каже, що його тепер нічого не пов’язує із Росією

Російський суд у Санк-Петербурзі визнав журналіста Олександра Невзорова та його дружину Лідію "екстремістами". Сам він уже прокоментував це рішення.

Як пише російське пропагандистське видання ТАРС, журналісту та його дружині заборонили діяльність у Росії. Невзоров своєю чергою додав, що у нього також конфіскували майно.

"Сьогодні завершився "суд". Усе, що ще пов’язувало мене (матеріально) з росією — "конфісковано на користь держави". Втім, я не перший, кого росія зрадила і обікрала. І не останній", — написав він.

За його словами, російська влада два місяці намагалася його шантажувати у спробах змусити змінити риторику про Кремль, Україну і війну, а також припустив, що так само вона буде чинити стосовно інших емігрантів, які дотримуються антивоєнної ідеології.

Невзоров додав, що зараз у них є вибір між тим, щоб піти назад і почати писати за вказівкою російських пропагандистів або зберегти свободу.

Він також зазначив, що щодо нього формальним пунктом звинувачення була передача двох реанімобілів на потреби ЗСУ.

Як відомо, Невзоров проживає за кордоном із 2022 року. А у 2023 році російський суд заочно засудив його до 9 років ув’язнення і заборонив писати, журналіст після цього зазначив, що після закінчення цього терміну Росії існувати не буде, а тому виконати буде складно.