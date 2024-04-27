Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Неврозов уверен, что никто и никогда не признает захваченные украинские территории частью России

Путин обеспечил Россию бедой и смертью на несколько поколений вперед.

Никаких "новых регионов РФ" никогда не признает ни мир ни Украина. Декларации россии по поводу награбленных территорий никем не будут приняты во внимание.

Крым, Донецк, Мариуполь, Бахмут — всегда будут кровавой и горящей раной.

Никакого другого статуса, кроме, как "оккупированных" у них никогда не будет. Война за них будет, как минимум, вечной.

Даже если НАТО полноценно не вступит в войну, то настанет минута, когда разодранная смутой и распадом РФ уже не сможет держать заваленные трупами "линии суровикина".

А на Донбассе уже обоснуются и приживутся люди, которые сегодня имели глупость поверить путинской болтовне.

Судьба их, без сомнения, будет ужасной.