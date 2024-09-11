Испугался возможностей Украины: Путин захотел прилететь в страну НАТО со своими истребителями

В Москве опасаются, что самолет может "не долететь" в одиночку

Глава Кремля Владимир Путин за два последних года несколько раз откладывал свой визит в Турцию из-за очень эксцентричных требований. Например, он хотел прилететь в страну НАТО со своими истребителями.

Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Путин опасается, что его самолет может сбить Украина на полпути в Анкару.

Это требование выглядит странно, поскольку система ПВО Турции интегрирована в оборону НАТО, которая может расценить российские военные самолеты, как вражескую цель.

Издание отмечает, что официальный визит мог состояться в октябре 2024 года, но подобный запрос на истребители может сделать это событие весьма маловероятным.

"Турецкое правительство может в качестве жеста направить истребители для сопровождения глав иностранных государств. Но я не могу припомнить ни одного визита, во время которого главы иностранных государств хотели бы привезти с собой истребители своей страны", — рассказал один из бывших дипломатов.

Еще одной претензией российских чиновников является то, что три крупнейших гостиничных комплекса в Анкаре принадлежать американцам. Речь идет о Hilton, Sheraton и JW Marriott. В Москве считают, что эти места не безопасны для Путина.

Опасения по поводу его безопасности также растут из-за того, что Турция является страной НАТО. Российские чиновники боятся, что это повысит риск подготовки покушения.

Как сообщалось ранее, Турция подала заявку на вступление в российский экономический блок БРИКС, хотя остается партнером ЕС.