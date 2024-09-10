Ответ всегда один: в Германии рассказали, почему Путин не хочет мира

В Германии считают, что Россия не готова вести переговоры о мире

Проводить мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным вряд ли получится. Его ответом на любые мирные инициативы всегда было усиление террора.

Об этом рассказала глава МИД Германии Анналена Бербок во время пресс-конференции с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Ее слова передает DPA

Она напомнила, что России предлагали много мирных инициатив на международном уровне, однако после каждой из них последовало усиление атак на мирных украинцев, что оборачивалось лишь большим количеством смертей. Это, по ее словам, говорит о том, что Путин не хочет переговоров, а желает лишь "сильнее уничтожить Украину".

"Диктаторский мир или то, что имеет в виду Путин, чтобы иметь перерыв, после которого он сможет перевооружиться, чтобы захватить всю Украину или даже поставить под угрозу соседние страны, такие как Молдова или другие — это тоже должно обсуждаться, когда мы говорим о мире", — добавила она.

Как сообщалось ранее, в СМИ появились сообщения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы готовит мирную инициативу, согласно которой часть украинской территории останется под российской оккупацией.

После этого официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц готов к телефонному разговору с российским президентом, если сочтет это целесообразным. Однако пока в правительстве не видят предпосылок для такого шага. Он также подчеркнул, что говорить о дате следующей мирной конференции рано.