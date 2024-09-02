Турция подает заявку в БРИКС: чего хочет добиться Эрдоган

Эрдоган говорит, что только тогда Турция будет преуспевать

Турция планирует подать заявку на присоединение к БРИКС. Несмотря на то, что она является членом Совета Европы и партнером ЕС, страна хочет расширить свои глобальные связи вне традиционного западного альянса.

Блок планирует обсудить возможное расширение на октябрьском саммите в России, пишет Bloomberg. Эрдоган принял такое решение, потому что разочарован отсутствием прогресса в многолетних усилиях по вступлению в Европейский Союз. Страна ведет об этом переговоры с 1987 года, и считается одним из важнейших партнеров ЕС. Однако из-за политики Эрдогана в 2016 году переговоры остановились.

Согласно источникам, Турция официально попросила присоединиться к БРИКС — группе развивающихся стран — пытаясь укрепить свое глобальное влияние и установить новые связи вне традиционных западных партнеров. Администрация президента Реджепа Таипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяготения смещается в сторону от развитых экономик.

Турция находится между Европой и Азией, и поддерживает связи с большинством стран этих континентов. В частности, и с Россией, даже после ее полномасштабного вторжения в Украину. А на выходных Эрдоган, находясь в Стамбуле, намекнул на возможное вступление в БРИКС, говоря, что Турция может стать сильной, эффективной и преуспевающей страной, только если будет улучшать свои отношения и с Западом и с Востоком одновременно.

Справка. БРИКС — это объединение пяти крупных развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Название акронима происходит от первых букв их названий на английском языке. Союз создан в 2006 году с целью повышения глобального влияния развивающихся стран. Страны-участницы, которых по состоянию на 2024 год есть 10, охватывают 45% мирового населения. В 2022-2023 годах в БРИКС присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия рассматривает этот вопрос.

Ранее "Телеграф" писал, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Случилось это на следующий день после визита в Баку российского президента Владимира Путина.