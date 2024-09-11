Злякався можливостей України: Путін захотів прилетіти до країни НАТО зі своїми винищувачами

У Москві побоюються, що літак може "не долетіти" поодинці

Глава Кремля Володимир Путін за два останні роки кілька разів відкладав свій візит до Туреччини через дуже ексцентричні вимоги. Наприклад, він хотів прилетіти до країни НАТО зі своїми винищувачами.

Про це пише Middle East Eye із посиланням на свої джерела. Зазначається, що Путін побоюється, що його літак може збити Україна на півдорозі до Анкари.

Ця вимога виглядає дивною, оскільки система ППО Туреччини інтегрована в оборону НАТО, яка може розцінити російські військові літаки як ворожу ціль.

Видання зазначає, що офіційний візит міг відбутися у жовтні 2024 року, але подібний запит на винищувачі може зробити цю подію малоймовірною.

"Турецький уряд може як жест направити винищувачі для супроводження глав іноземних держав. Але я не можу пригадати жодного візиту, під час якого глави іноземних держав хотіли б привезти з собою винищувачі своєї країни", — розповів один із колишніх дипломатів.

Ще однією претензією російських чиновників є те, що три найбільші готельні комплекси в Анкарі належать американцям. Йдеться про Hilton, Sheraton та JW Marriott. У Москві вважають, що ці місця не є безпечними для Путіна.

Побоювання щодо його безпеки також зростають через те, що Туреччина є країною НАТО. Російські чиновники вважають, що це підвищить ризик підготовки замаху.

Як повідомлялося раніше, Туреччина подала заявку на вступ до російського економічного блоку БРІКС, хоча залишається партнером ЄС.