Поток нефтедолларов заканчивается: у Путина вынуждены искать другие деньги на войну

Это существенно повлияет на финансирование войны

Война – это всегда колоссальные деньги. Боеприпасы, логистика, оплата военным – все это требует огромных средств. Особенно это ощутимо, когда страна сталкивается с падением доходов.

По прогнозам, Россия может столкнуться со снижением поступлений в бюджет на 14% в течение ближайших трех лет. Ей придется искать новые источники финансирования, если она захочет продолжать войну на Украине, пишет Bloomberg.

Россиянам будет труднее собирать деньги на войну

Доходы России от нефти и газа могут значительно снизиться в течение следующих трех лет. Причины этого — падение цен на энергоносители и изменения в налогообложении "Газпрома".

Проект трехлетнего бюджета России предполагает сокращение поступлений от нефтегазового сектора на 14% с 2024 по 2027 год. Это существенно повлияет на финансирование войны в Украине и военные расходы Москвы.

В следующем году российская нефтяная и газовая промышленность планирует уплатить в государственную казну 10,94 триллиона рублей налогов. Эта сумма на 3,3% меньше прогноза на 2024 год. Ожидается дальнейшее снижение годовых поступлений. В 2027 году они могут составить 9,77 триллиона рублей.

Глобальные энергетические рынки слабеют. Средняя экспортная цена российской нефти в следующем году может упасть ниже 70 долларов за баррель. Прогнозируется также уменьшение средних контрактных цен на экспорт газа к 2027 году.

В долгосрочной перспективе нефть может стать еще дешевле. Спрос на нее снизится, а популярность возобновляемой энергетики возрастет. Россия вместе с Саудовской Аравией пытаются восстановить баланс нефтяных рынков из-за сокращения добычи в пределах ОПЕК+.

Дополнительным фактором уменьшения поступлений в российский бюджет станет изменение налогообложения "Газпрому". После вторжения в Украину компания сократила экспорт газа в Европу. Это привело к первому за многие годы чистому ущербу "Газпрому"/

Вопреки этому правительство ввело дополнительный налог на добычу газа. От "Газпрома" ожидали ежемесячные поступления в размере 50 млрд рублей с 2023 по 2025 год. Теперь планируется смягчить налоговый режим для компании.

По подсчетам, это снизит налоговые поступления России от добычи газа более чем на 30%. В 2025 году они составят немногим более 1 триллиона рублей.

Налоговые льготы могут улучшить финансовые результаты "Газпрома". Если компания возобновит выплату дивидендов, это отчасти компенсирует снижение доходов государства. Ведь именно государство является самым крупным акционером "Газпрома".

Ранее поток нефтедолларов помогал Кремлю финансировать войну против Украины. Это происходило, несмотря на санкции западных стран, направленные на ограничение доходов России от экспорта энергоносителей. Россия пыталась обойти эти ограничения, создав теневой флот танкеров для доставки нефти и газа новым клиентам в Азии.

Снижение доходов от нефтегазового сектора создаст дополнительные вызовы для российского бюджета. Особенно остро этот вопрос возникнет в контексте постоянно растущих военных расходов. Кремлю придется искать новые источники финансирования или пересматривать свои расходы по продолжению войны в Украине.

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