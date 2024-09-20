Известный российский футболист-путинист отказался давать деньги на войну против Украины

Спортсмена обвинили в РФ в отсутствии патриотизма

Бывший полузащитник московского "Локомотива" и сборной России, ярый путинист Дмитрий Тарасов попал в немилость организации "Ветераны России". Те потребовали от него деньги на помощь так называемым "бойцам СВО".

Тарасов вновь признался, что любит Путина, но денежки свои отдавать российским солдатам не намерен. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. "Ветераны России" обратили внимание на то, что Тарасов подарил своей жене роскошный дом за 190 миллионов рублей (около 85 млн грн), но ничего не сделал для российской армии.

"Я столкнулся с тем, что общественная организация "Ветераны России" клевещет на меня. Они говорят, что я не патриот, не умею тратить деньги. Кто вообще решает за меня, куда я буду тратить свои заработанные деньги и как мне их тратить? Я их потратил на свою семью.

Председатель обвинил меня в том, что лучше бы я потратил их на покупку гуманитарных вещей. Перед тем, как делать такие громкие заявления ознакомьтесь, пожалуйста, с тем, что я делал уже. В недавнем прошлом я помог Курску, который нуждался. Я не просто помог, переведя деньги, а поехал своими ногами и выбрал, что необходимо", — заявил Тарасов.

Тарасов известен тем, что в 2016 году в матче Лиги Европы напялил на себя майку с изображением Владимира Путина.

Дмитрий Тарасов показал футболку с изображением Путина. Фото: Getty Images

Напомним, Россия находится под санкциями ФИФА и УЕФА из-за начала полномасштабного вторжения в Украину. РФ критически важно, чтобы УЕФА снял свой бан, тогда ФИФА отменит санкции автоматически. В 2023 году УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало настоящую истерику в РФ.