Зеленский рассказал, когда посыпется экономика РФ и почему это "ядерное оружие против Путина"

Важно не давать России обходить санкции

Главные источники поступления средств в России — продажа газа и нефти. Однако уже в 2025 году у Москвы начнутся с этим большие проблемы. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее заявление он сделал во время интервью колумнистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. На этом сходится ряд профессиональных экспертов, заметил глава государства.

"Реальные профессиональные люди сходятся в том, что, начиная с 2025 года, Россия экономически будет падать. То есть постепенно санкции начинают работать, постепенно его энергетических денег не будет хватать, чтобы такое большое количество производить оружия и обеспечивать население. Он будет поднимать налоги, он будет все это делать", — сказал президент.

По мнению Зеленского, самое страшное для Путина в этом — недовольное российское общество.

"Неудовлетворенное российское общество и является ядерным оружием против ядерного Путина", — уверен глава государства.

В то же время, необходимо сосредоточиться на том, чтобы не давать России обходить санкции.

"Невозможно одной рукой помогать Украине, а другой рукой пожимать руку Путина. Так невозможно. Все это так не получится, так мы не победим Россию", — сказал президент.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что Зеленский рассказал, когда будет готов мирный план Украины и назвал его ключевые пункты. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.